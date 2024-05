Borsa di studio dedicata a Vittorio Malerba per 5 giovani pratesi

Prato, 29 maggio 2024 - Un gruppo di studenti delle superiori pratesi è in partenza per Ivrea: andranno a conoscere da vicino il "modello Olivetti", un successo imprenditoriale etico. Tommaso Anzà, Adriano Lattanzi, Erika Piccirillo,Kelen Pollacci, Lio Wei, studenti delle scuole superiori Datini e Dagomari hanno vinto questa opportunità insieme a una borsa di studio intitolata a Vittorio Malerba, che era studente del Convitto Cicognini. A consegnare loro l'ambito riconoscimento, la sorella Costanza Malerba e il direttore di Eye Luca Taddei.

Nel corso dell’anno scolastico i cinque studenti hanno partecipato al percorso di innovazione imprenditoriale EYE Ethics & Young Entrepreneurs organizzato da Artes Lab, che permette agli studenti di scoprire il mondo dell’imprenditoria e dell’etica del lavoro. I giovani hanno poi ideato un proprio progetto imprenditoriale e partecipato a un contest, convincendo la giuria di esperti e aggiudicandosi il Trofeo Migliore idea d’Impresa di Prato 2024 oltre alla possibilità di sviluppare la loro idea accompagnati da un team di esperti fino a farla diventare realtà. Nel loro progetto, Tommaso, Adriano, Erika, Kelen e Lio hanno ideato “Anima.Le”, un servizio di sepoltura e di accompagnamento per salutare il proprio amico a quattro zampe in un contesto naturale in pieno rispetto dell’ecologia. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato il Rettore del Convitto Cicognini Prof. Tiziano Nincheri e la Prof.ssa Chiara Fiorillo referente per il progetto EYE del Convitto. Il percorso dei ragazzi di Anima.Le non finisce qui: nel corso della premiazione del trofeo EYE avevano ottenuto anche la menzione speciale per accedere alla selezione per il premio di Alta Toscana Innova, la società di venture capital che sostiene i progetti imprenditoriali più promettenti realizzati da studenti dell’alta Toscana. Inoltre il 5 giugno nelle sede della Presidenza della Regione Toscana parteciperanno alla finale regionale per ottenere il Trofeo EYE Toscana e il premio di 1000 euro promosso dalla società benefit pratese Coleliwork: se lo contenderanno con i vincitori di EYE nelle province di Firenze, Arezzo, Pistoia e del Mugello. L’edizione numero 13 del progetto di educazione imprenditoriale etica ha coinvolto quest’anno 100 studenti degli istituti superiori Convitto Nazionale Statale Cicognini, Istituto Tecnico per il Settore Economico “Paolo Dagomari”, Istituto “Francesco Datini” con gli indirizzi alberghiero e tecnico agrario, dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Gramsci-Keynes” e dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Carlo Livi” con il Liceo Artistico “Umberto Brunelleschi”. EYE Prato è realizzato grazie alla partnership tra Artes Lab APS, Comune di Prato, le scuole superiori pratesi, Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana Nord, Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Prato e Giovani Imprenditori di CNA Toscana Centro. Ha anche il sostegno della Fondazione CR