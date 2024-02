Bonistallo, fede come meditazione La parrocchia di San Francesco a Bonistallo organizza 6 lezioni di meditazione aperte a tutti, credenti e non credenti. Gli incontri si terranno nel salone parrocchiale e affronteranno temi come la fede, l'illuminazione e la preghiera. Inoltre, è previsto un ritiro in vista della preparazione alla Pasqua.