Bollywood, lezioni di danza da Kolam

Bollywood sbarca in città e lo fa allo spazio Kolam di Brads company con la danza di Fiorenza Irushani Vanderwert (tutti i lunedì dalle 20 alle 21 in via Targetti, fino a giugno). La prima lezione gratuita domani alle 20, aperta a persone di qualsiasi età.

"Nel pensiero comune occidentale è normale pensare a Bollywood come uno stile di ballo, ma voler racchiudere tutto quel mondo in un unico stile è molto riduttivo - afferma Fiorenza Irushani Vanderwert- Lo stile Bollywood è un mondo a sè, pieno di colori, tradizioni e culture che hanno come matrice comune il cinema e che ha come conseguenza la forte componente interpretativa che accompagna i movimenti dei ballerini".

La danza è presente nelle sue modalità tradizionali come Bharatanatyam e Kathak, ma anche nelle sue forme popolari e folcloristiche, fino ad arrivare a influenze più moderne come l’hip hop. "Lo studio e la pratica di qualsiasi stile di ballo iniziano, a mio avviso, dalla conoscenza storica e culturale che ha portato alla nascita di una determinata danza - aggiunge Vanderwert - Non mancheranno nelle mie lezioni momenti di condivisione culturale che affiancheranno il lavoro tecnico e coreografico, sempre con la giusta dose di divertimento e ricerca della propria dimensione, della propria bolla felice".

Per informazioni e prenotazioni: [email protected] o 333 288 45 85.