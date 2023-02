Bollette, pagamenti più leggeri: è possibile chiedere fino a 7 rate. La guida

Pagamento bollette

Prato, 14 febbraio 2023 – Buone notizie per aziende e famiglie. Dopo le proteste che hanno caratterizzato il mese scorso subito dopo l’arrivo delle bollette del gas di ottobre e di novembre Estra ha deciso di ampliare le possibilità di rateizzazione offrendo ai cittadini più tempo per saldare le bollette. Numerose le segnalazioni arrivate anche alla rubrica del cittadino cronista (è possibile inviare segnalazioni alla mail [email protected] o al numero WhatsApp 337.1063052) sulle bollette troppo alte e conseguenti richieste di rateizzare. Finora però era possibile soltanto per fatture oltre 150 euro e con due rate, la prima da versare subito e la seconda a distanza di 30 giorni. Una modalità, soprattutto nel caso di importi più alti, che non riusciva ad agevolare i cittadini. Da qui la decisione della società di aumentare il ventaglio delle offerte. «Vista la situazione generale di difficoltà delle famiglie e delle imprese Estra ha deciso di agevolare quanto più possibile il pagamento delle fatture gas e luce emesse dal 1° gennaio al 31 marzo 2023, aumentando il numero di rate con cui è possibile saldare le fatture di importo superiore a 150 euro. La nuova modalità di rateizzazione è già attiva", dicono dalla società. Si tratta...