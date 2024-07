Blady e Roversi sbarcano a Poggio. Il tour "slow" della Villa Medicea

La villa medicea di Poggio a Caiano scelta come una tappa della nuova web serie di "Italiaslowtour". La serie, che ha una versione televisiva e una web, racconta i viaggi di Syusy Blady e di Patrizio Roversi in chiave slow cioè con particolare attenzione agli itinerari dove soffermarsi a vedere l’arte, la natura e mangiare il buon cibo, distribuiti fra mare, montagne e borghi. La Blady e Roversi da anni sono conduttori specializzati in viaggi nazionali e internazionali e dai loro reportage emergono anle curiosità, le tradizioni e la storia locale. L’anno scorso la serie è stata trasmessa su Rete 4 e tutti i video sono disponibili sul sito www.italiaslotour.it).

Syusy ha già raccontato per le web serie la villa medicea di Castello, villa medicea de La Petraia, Palazzo Medici Riccardi, il parco mediceo di Pratolino: "Ogni villa – spiega la conduttrice sul sito - ha una storia unica e riflette la personalità di chi l’abitò. Del resto queste residenze dovevano discostarsi da quelle medievali, fortezze votate alla difesa. Durante l’era medicea furono trasformate in ville del bel vivere, luoghi di piacere e bellezza come li conosciamo oggi" e in modo molto chiaro e e sintetico illustra le caratteristiche di questi complessi". E ora è arrivato il turno di villa Ambra a Poggio in un afoso inizio luglio, sfruttando momenti di calma: sulla pagina facebook della serie sono state postate alcune foto del backstage cioè la registrazione della puntata con la Blady che si muove dentro la villa e nel parco.

"La villa medicea – scrive Italiaslowtour – è raggiungibile facilmente e in modo slow, percorrendo un tratto della via Medicea. Aperta al pubblico per le visite, conserva tesori inestimabili ed è spesso la cornice di eventi e spettacoli. Syusi ha anche incontrato una discendente della famiglia Medici". Tutto il resto si scoprirà nella serie.

M. Serena Quercioli