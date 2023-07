"Birra+Festival" a Maliseti E l’estate è spumeggiante

Il "Birra + Festival" raddoppia. Dopo l’edizione di giugno a Iolo negli spazi sportivi del Chersoni, adesso la rassegna a ingresso gratuito si sposta a Maliseti, nello spazio verde a fianco al supermercato Conad, compreso fra via di Maliseti e via del Guado. Da domani al 23 luglio tutte le sere ci saranno concerti, spettacoli, stand enogastronomici, mercatini dell’artigianato, birrifici e street food. Si parte domani con l’esibizione dei Gem Boy, mentre il giorno successivo sarà la volta del ritorno a Prato dei Cugini di Campagna (foto) che vanno a recuperare la tappa saltata a Iolo a causa del maltempo. Venerdì toccherà alle esibizioni del Circo Nero, mentre sabato direttamente da Zelig arriverà a Maliseti il comico Dado. La prima settimana del "Birra + Festival" si chiuderà domenica con l’esibizione de Il Clan dei Nomadi. La seconda settimana di iniziative a ingresso gratuito inizierà lunedì 17 all’insegna della danza, con lo spettacolo Baila che ti passa. Si prosegue con il concerto dei 747, la tribute band dei Saxon, mentre il 19 ci saranno a Maliseti i Norge, la tribune band dei Led Zeppelin. Giovedì 20 ci saranno i Mekkanix, tribute band dei Metallica, il giorno dopo sarà il turno dei Linkin Revolution, tribute band dei Linkin Park, e sabato 22 duplice esibizione: prima il comico Massimo Ceccherini, poi i Queen at the races. Gran chiusura domenica 23 luglio con la Combriccola del Blasco. Gli stand a cena apriranno dalle 19, mentre i concerti cominceranno alle 21.30. Per aggiornamenti cercare sui social: @birra_piu_festival. Per informazioni sulle serate: 3895437717.