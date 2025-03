Bilancio, Calamai attacca:: "FdI poco responsabile"

Sindaco Calamai, è saltata l’approvazione del bilancio di previsione. Per Fratelli d’Italia è stata una negligenza dell’amministrazione.

"È stata la dimostrazione che venerdì il gruppo di Fratelli d’Italia ha anteposto il proprio interesse di parte a quello della cittadinanza, che è legato all’approvazione del bilancio di previsione. In quell’occasione, mi è dispiaciuto constatare che si sia preferito adottare un atteggiamento ostruzionistico e privo di reali motivazioni politiche. Il fatto che FdI abbia affermato che la mancata approvazione del bilancio avrebbe avuto gravi conseguenze e poi abbia agito per impedirne l’approvazione, ha dimostrato il suo disinteresse rispetto alle conseguenze che si sarebbero avute. Mi auguro che il confronto torni sul merito delle questioni, questo è il dovere di chi si impegna per la propria comunità".

Lei ha parlato di cavillo burocratico al quale i consiglieri di opposizione si sono attaccati. E’ così?

"La modalità utilizzata per approvare il bilancio è quella adottata da decenni a Montemurlo. Mai nessuno aveva voluto cogliere in modo ostruzionistico questo aspetto, che non può che essere un pretesto. In quest’occasione il gruppo di FdI ha avuto un atteggiamento diverso da quello sempre dimostrato in passato e da quello, che dichiarano e dicono di fare".

Forza Italia invece ha avuto un atteggiamento collaborativo?

"Il capogruppo Lorenzo Marchi, ha dimostrato di avere un atteggiamento responsabile, non verso l’amministrazione comunale ma verso i cittadini, che devono trovare in maggioranza e opposizione due parti politiche che si confrontano sulle questioni, anche duramente ma nell’interesse della comunità".

Perché il Comune si è trovato all’ultimo giorno utile per l’approvazione? Non è stata una leggerezza?

"Lo slittamento dell’approvazione non comporta sostanzialmente alcun tipo di danno alla comunità né all’azione amministrativa. L’importante non è il giorno in cui il bilancio viene approvato, ma che al suo interno ci siano tutti gli obiettivi e gli elementi che consentano di dare risposta alle esigenze dei montemurlesi. E questo bilancio lo consente".

Perché giovedì il bilancio non è stato comunque approvato a maggioranza?

"Visto che non è motivo di alcuna reale problematica, abbiamo deciso di rimandare l’approvazione o a giovedì 6 marzo per dare ulteriore tempo ai consiglieri, di poter visionare il parere favorevole del collegio dei sindaci revisori".

La manovra verrà approvata?

"L’amministrazione approverà il bilancio di previsione così com’è sempre stato fatto, per erogare servizi e concretizzare investimenti. Sociale, scuola, sviluppo, legalità, difesa del suolo, cultura, viabilità, investimenti, sono loro alcuni dei grandi valori ed obiettivi. Giovedì maggioranza ed opposizione tornino a confrontarsi nel merito delle questioni, dimostrando senso di responsabilità".

Silvia Bini