Bilancio 2024: 4 milioni di urgenze. E l’anno 2025 farà rima con la 325

Il 2024 è stato l’anno degli interventi in somma urgenza per oltre quattro milioni di euro. E il 2025, fra le altre cose, sarà l’anno dello studio di fattibilità delle alternative alla principale strada che attraversa la Valbisenzio.

Lo ha anticipato il presidente della Provincia, Simone Calamai, stilando così un bilancio delle opere messe in atto negli ambiti di competenza dell’ente (edilizia scolastica e viabilità) ed indicando le priorità del 2025. Partendo proprio dalle strade in Vallata e dallo studio per un’alternativa alla 325, con un incontro già fissato in Regione (alla presenza dei rappresentanti dei Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo) per metà gennaio.

"È necessario andare avanti con gli interventi di miglioramento del tracciato esistente. Il 2025, però, sarà anche l’anno della definizione dello studio di fattibilità che dovrà stabilire prospettive e possibili soluzioni alternative – ha detto Calamai – più vicino invece il traguardo di una maggiore integrazione ferro-gomma. La mobilità integrata è fondamentale per alleggerire il traffico sulla Sr325 e stiamo lavorando per potenziare il servizio ferroviario, partendo anche dalla realizzazione di nuove fermate come quella de La Briglia. Sono in corso anche i lavori di allargamento della curva di Usella per 1,5 milioni di euro". Lo scorso inverno, sul territorio provinciale si sono verificati allagamenti, che hanno provocato frane e smottamenti del terreno e la Provincia ha attivato otto interventi di somma urgenza per un totale di 4.183.816 euro.

Il più impegnativo ha riguardato il consolidamento del versante in località Le Coste franato lo scorso 6 marzo, che per un mese ha paralizzato la Vallata: più di tre milioni di euro. Lo scorso maggio era inoltre stato inaugurato il nuovo ponte dell’Acquerino lungo la Sp3 che da Cantagallo va a Sambuca Pistoiese, per 1 milione e 100 mila euro.

Capitolo scuole: il prossimo anno arriveranno a conclusione i lavori dell’edificio "Marconcino" nel polo di via Galcianese e di quello al liceo Copernico in via Borgo Valsugana, per interventi legati a finanziamenti Pnrr per quasi 15 milioni di euro. Nell’ultimo consiglio provinciale è stata approvata la modifica al Dup con lo stanziamento di 230mila euro per la direzione lavori del progetto di rifacimento delle coperture del Buzzi.

"Nel bilancio di previsione stanzieremo 3,5 milioni di euro per finanziare l’opera – ha proseguito Calamai – continueranno poi i lavori di efficientamento energetico in vari plessi scolastici con la sostituzione delle caldaie e in alcuni casi con il rinnovo dei servizi igienici".

