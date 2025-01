Biffoni, il ritorno. Il silenziatore e il tesoro di voti

Le grandi manovre per le elezioni regionali sono iniziate. Campo largo o non campo largo, Prato deve contare. Il Pd pratese in particolare, forte del successone alle scorse elezioni amministrative. Il patto di Paperino, novembre scorso, ha fatto sì che la segreteria accordasse i suoni. Tutti d’accordo o quasi. Due gli obiettivi espliciti: "Portare un partito unito e forte al congresso e vincere le Regionali" ha detto il segretario Marco Biagioni. Venerdì si è rivisto in una iniziativa pubblica Matteo Biffoni accompagnato dai suoi fedelissimi. Sarà lui il protagonista politico dei prossimi mesi sulla scena pratese e toscana.

