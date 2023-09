Bicinprato, in arrivo la sesta edizione

Prato, 19 settembre 2023 - E' in arrivo la sesta edizione di Bicinprato, attività aderente al Giretto d'Italia, evento proposto da Legambiente e Euromobility per la settimana europea della mobilità sostenibile. Il Giretto d’Italia, si svolge con la partecipazione di diverse città italiane con l’obiettivo di incentivare gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola effettuati a piedi, in bici o con l’utilizzo di mezzi alternativi all’uso esclusivo del veicolo a motore privati.

Attraverso Bicinprato, l'assessorato alla Mobilità del comune di Prato insieme a una serie di associazioni vuole sensibilizzare la cittadinanza all'uso delle due ruote per i brevi spostamenti. L'iniziativa, del tutto gratuita, va in scena venerdì 22 settembre, con partenza alle 9 dal polo scolastico di via Reggiana. Il percorso di 10 km sarà distribuito per le varie ciclabili di Prato con tappa in piazza del Comune per un saluto del Sindaco e ritorno. La fine del percorso è prevista per le 12 circa. Parteciperanno anche i ragazzi delle scuole.