Biblioteche, gli orari della Pasqua

In occasione delle festività pasquali, la biblioteca Lazzerini chiuderà sabato 30 marzo alle 14 e riaprirà come di consueto martedì 2 aprile alle ore 9. Anche le biblioteche comunali Ovest, Nord Peppino Impastato e di Casale Antonio Bruni resteranno chiuse a Pasquetta; il Punto Prestito PrismaLab resterà chiuso anche domani. Per famiglie e bambini, invece, sabato 30 marzo alle 10.30 torna l’appuntamento nella nuovissima biblioteca di Casale Antonio Bruni, nell’ambito del programma "Piccoli, tutti a Casale!". Si tratta dell’ultimo incontro di letture e storie di primavera per bambini dai quattro agli otto anni: con l’arrivo della bella stagione, divertenti letture animate in compagnia delle bibliotecarie, per un tuffo in storie fantasiose e laboratori creativi. L’appuntamento di questo sabato mattina s’intitola "Le avventure di Piccione il piccione". Visto il grande successo di pubblico, la prenotazione è obbligatoria. Il programma completo delle iniziative di tutte le biblioteche comunali è consultabile online nella sezione Eventi del sito web della Lazzerini: www.bibliotecalazzerini.prato.it. Ingresso gratuito per tutte le attività.