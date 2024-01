BIBLIOTECA RONCIONIANA La Mortadella di Prato e la sua storia: il libro di Francesco Bernocchi

Doppio appuntamento per il libro "La Mortadella di Prato" di Francesco Bernocchi: oggi alle biblioteca Roncioniana e il 14 gennaio a Palazzo Pretorio, sempre alle 16.30. Oggi apre Gianni Limberti, vicepresidente della Fondazione Eredità Marco Roncioni. Introducono Sue Ellen Mannori, presidente Associazione tutela della Mortadella di Prato e Luisa Peris, presidente di Slow Food Prato. L’autore Bernocchi è in dialogo con Morello Pecchioli, giornalista enogastronomico, accademico onorario dell’Accademia Italiana della Cucina e consulente dell’Associazione Italiana Sommelier. La storia e la tradizione di questo antico salume cittadino, dai tempi di Francesco Datini fino ai giorni nostri, narrata ripercorrendo tutte le memorie e le fonti letterarie e iconografiche ad essa riconducibili: dal ‘porcho’ dei tempi dell’antichissima fiera sul Mercatale, alla fabbrica di salumi ottocentesca di Gaspero Bernocchi, all’Expo pratese del 1880, e poi l’arte dei norcini, l’alchermes, le farmacie e le spezierie pratesi fino ai produttori del Novecento. L’autore conclude con dieci ricette di sua invenzione e un inedito abbinamento di vini e liquori, rigorosamente in salsa pratese. Prenotazioni per la Roncioniana 0574-24641; per il Pretorio 0574 1837859.