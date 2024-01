Biblioteca Palazzeschi da record. Nel 2023 più prestiti di sempre

Un anno da record per la biblioteca "Palazzeschi" di Seano. Il 2023 è stato l’anno con il numero di prestiti e ingressi più alto di sempre: i prestiti sono cresciuti di 3449 unità rispetto al 2022 e di 409 unità rispetto al 2015, che per la biblioteca era l’anno con il numero più alto di prestiti dall’apertura.

La biblioteca ha aderito, nel 2023, al progetto nazionale "Nati Per Leggere", dotandosi di tutta la bibliografia consigliata. Sempre nel 2023 sono stati acquistati più di 2.000 libri ma ne sono stati scartati più di 900, tra libri obsoleti e danneggiati. Quanti sono gli utenti attivi? Si è passati dai 1267 del 2022 ai 1447 del 2023: quindi quasi 200 iscritti in più ai servizi di prestito. Cresciuti anche gli ingressi: dai 13.371 del 2022 si è passati nel 2023 a più di 17.600, dato che non tiene in considerazione la presenza delle classi per i laboratori con le scuole materne, primarie e medie: durante l’anno scolastico sono stati effettuati più di 30 laboratori con una media di 22 bambini a classe (sarebbero quindi 600 ingressi in più). Sono cresciti i prestiti locali, segno che la maggior parte degli utenti trova in loco ciò che sta cercando, ma aumentano anche i prestiti interbibliotecari, sia quelli attivi (libri prestati ad altre biblioteche) sia quelli passivi (libri richiesti ad altre biblioteche).

Riguardo le attività per bambini e ragazzi organizzate nei week end con fondi comunali o con risorse della Rete Bibliotecaria pratese non ci sono dati statistici, ma per ogni laboratorio è stato registrato sempre il numero massimo consentito dagli spazi e dall’attività (15-20 bambini a laboratorio).