Biagioni: "Adesso ci dovete dire dove troverete i 31 milioni a Prato"

Il Partito Democratico ha a cuore il futuro di Prato e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei cittadini. E proprio in questa direzione, cogliendo le opportunità offerte dal Pnrr, ha messo in campo con l’amministrazione comunale decine di progetti per lo sviluppo di scuole, giardini, infrastrutture, impianti sportivi e investimenti nel sociale e nella sicurezza idrogeologica. Adesso chiediamo chiarezza sui tagli al Pnrr decisi dal governo Meloni, che al territorio potrebbero costare 31 milioni di euro, facendo venire meno il finanziamento di ben 35 progetti. "Il rapporto del governo non specifica quali saranno gli strumenti e le modalità attraverso i quali sarà mutata la fonte di finanziamento delle risorse definanziate dal Pnrr". Non lo dico io segretario provinciale del Partito Democratico, ma lo scrive nero su bianco il Servizio Studi del Parlamento italiano. Ricordo che dubbi analoghi sono stati evidenziati anche dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio che, nella nota di congiuntura di agosto, ha espresso "forte incertezza" sull’evoluzione del Piano nazionale ripresa e resilienza.

Questi sono i fatti. Per la destra evidentemente si tratta di fake news. Ai parlamentari di Fratelli d’Italia e Forza Italia faccio una domanda semplice: da dove arriveranno i 31 milioni di euro che il governo Meloni ha tolto alla città di Prato? Questa è l’unica risposta di cui abbiamo bisogno, il resto è solo e soltanto pura propaganda".

Marco Biagioni

Segretario provinciale Pd