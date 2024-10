Beste, nuovo laboratorio e 40 assunzioni

La crisi morde forte, ma non ferma l’intraprendenza imprenditoriale di Beste Spa, del gruppo Holding Moda. Un’operazione che l’azienda dei fratelli Santi, Giovanni e Matteo, intende fare per colmare da una parte la lacuna del personale altamente qualitifcato e dall’altro per offrire risposte personalizzate e di altissimo livello alle esigenze dei brand del lusso. Il tutto sarà concentrato in Beste Ciliani, laboratorio che sorgerà in un edificio di 5mila metri quadrati, preso in locazione, e sede in precedenza della Croce Rossa.

Beste Ciliani ospiterà una scuola per addetti del settore abbigliamento. L’immobile sarà diviso in due settori: al piano terra ci sono magazzino e logistica della divisione abbigliamento (già in funzione), mentre al primo piano si svolgerà la formazione, gestita da Accademia holding in collaborazione con Its Academy Mita e Pin. Non solo: all’ultimo piano sono in fase di ultimazione due laboratori di confezione, taglio e cucito a servizio di altrettanti brand come Brunello Cucinelli e Lvmh. La previsione è di partire da gennaio. Un investimento importante nel mezzo di uno stallo del tessile e della moda che non vede ancora la fine, ma che non ha mai fermato l’intraprendenza dell’azienda, con sede principale ad Usella e un’altra in via Bologna.

Un investimento che punta dritto alla formazione di personale altamente qualificato e spendibile nel settore del lusso, attualmente difficilmente reperibile. L’idea è di arrivare a fare ben 40 assunzioni. Nel nuovo spazio ci saranno macchinari di ultima generazione per ampliare la capacità produttiva della divisione abbigliamento di Beste, mantenendo i massimi standard di qualità e artigianalità.

Sara Bessi