Berlinguer in mostra. La sua vita politica

Il materiale su Enrico Berlinguer proveniente dall’archivio del circolo e del Pci di Prato per la prima volta in mostra a Poggio alla Malva, dove resterà per i prossimi tre mesi.

La mostra nasce in occasione dei 40 anni dalla morte di Berlinguer avvenuta a Padova, l’11 giugno 1984 e sarà inaugurata sabato 1° giugno alle 9.30 al circolo "Naldi Aps". Il circolo ha voluto ricordare il leader comunista attraverso una iniziativa ricca di materiale documentario e di approfondimenti. L’idea è nata proprio dai soci frequentatori del circolo per far conoscere alle nuove generazioni ma anche ai militanti storici, la figura di un leader politico ’visto da vicino’, le sue idee, le sue battaglie, quella che era l’anima di un partito vicino alla classe operaia. La mostra è frutto del lavoro dei soci di catalogazione che è stato, a dir poco, meticoloso.

"Riteniamo – spiegano il presidente Davide Desideri e i consiglieri del circolo A. Naldi - che non si tratta della classica esposizione di sole fotografie, ma di una mostra che racconta l’intera vita politica di Berlinguer attraverso schede biografiche che ne raccontano ogni anno: dal dopoguerra al Fronte Popolare, dalla Fgci alla direzione delle Frattochie, dai primi incarichi nella direzione del PCI alla carica di segretario dal 1972 fino alla morte. E inoltre, testimonianze, interviste e interventi.

Il tutto arricchito con immagini di tutta una vita". All’inaugurazione al circolo oltre a Desideri, parteciperanno Rosanna Minozzi, già deputata del Pci, dal 1983 al 1991 e Ilaria Testa, presidente di Arci Prato. La mostra ad ingresso libero resterà visitabile fino a sabato 31 agosto, negli orari di apertura del circolo.

M. Serena Quercioli