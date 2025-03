Benvenuto simbolico ai nuovi nati

La primavera è la stagione della rinascita ed anche quest’anno il Comune di Montemurlo festeggia i nuovi nati con una cerimonia simbolica di benvenuto nella comunità montemurlese, che si svolgerà venerdì 21 marzo ore 18 al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà- Montemurlo). L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”, che ha l’obiettivo di accrescere il benessere delle comunità, mettendo al centro i bambini.

"In un momento complesso come quello che stiamo vivendo, ferito da atroci guerre, dare il benvenuto al nostro futuro, ha lo scopo di celebrare la vita che sboccia e alimentare i sentimenti di pace e speranza di cui tutti noi abbiamo bisogno- dice il sindaco Simone Calamai- La cerimonia vuol essere poi un momento di condivisione, durante il quale tutta la nostra comunità si stringe intorno ai nuovi nati e li accoglie".

Durante la cerimonia il sindaco Simone Calamai, insieme all’assessore alla gentilezza, Antonella Baiano, consegnerà a tutti i nuovi nati nell’anno 2024 una pergamena, una poesia e un libretto informativo con i servizi per la prima infanzia promossi dall’amministrazione comunale. "Montemurlo vuol essere sempre più un Comune vicino alle persone e alle famiglie, accrescendo il numero e la qualità dei servizi offerti per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro", aggiunge l’assessore Baiano che prosegue: "Durante la festa inoltre presenteremo ai neo genitori i servizi per la prima infanzia proposti dal Comune, come i nidi d’infanzia comunali e gli spazi gioco". A conclusione dell’evento si svolgerà una breve lettura di “Libri gentili” a cura della Biblioteca comunale “Bartolomeo Della Fonte”.