Benefici e danni . Riflettori sullo sport. Due giorni di convegno

Oggi e domani all’Art Hotel di viale Repubblica dalle 8.30 si terrà il convegno su benefici e danni da sport, appuntamento tradizionale, giunto alla decima edizione, grazie all’impegno organizzativo del direttivo Associazione medici dello sport presieduta da Luca Magni (nella foto), presidente dell’associazione locale medici dello sport e responsabile scientifico del convegno. Dopo i saluti istituzionali e del presidente del convegno Roberto Baldi, già primario della medicina dello sport, parlerà Luca Magni e a seguire gli specialisti provenienti da tutta Italia (medicina dello sport, medicina fisica e riabilitazione, ortopedia e traumatologia, reumatologia, medicina generale, fisioterapisti, podologi, tecnici ortopedici, infermieri).

Oggi si parla di nutrizione e alimentazione con lezioni magistrali sull’atleta celiaco e sull’alimentazione ed effetti biologici del digiuno e applicazione del digiuno intermittente nello sportivo; poi del ruolo del medico sociale: traumatologia e patologie specifiche con Enrico Castellacci; spazio anche alle patologie oculistiche nello sport e come identificare gli atleti a rischio infortuni. Nel pomeriggio focus su aritmologia in medicina dello sport dove si parlerà delle morti improvvise e dei nuovi protocolli delle visite sportive. Domani sessione ortopedica dedicata al ginocchio: apre i lavori il chirurgo ortopedico Fabrizio Matassi che parlerà di lesione al crociato anteriore, quando operare e con quali tecniche mentre Roberto Civinini punterà l’attenzione sulla gestione del ginocchio artrosico. Lavori per tutta la mattinata con spazio anche al tema della riabilitazione e della riatletizzazione.