Benedetta Gori, sindaca dei ragazzi: "Batteremo ogni forma di bullismo"

Lavorare per una Montemurlo rispettosa delle regole, contraria ad ogni forma di bullismo e vandalismo degli spazi pubblici. è questo l’impegno che la nuova sindaca di Montemurlo insieme alla sua giusta ha preso davanti agli alettori. Sì perché a Montemurlo per la prima volta si è insediato il consiglio comunale dei ragazzi. A indossare la fascia tricolore è Benedetta Gori della scuola media Salvemini - La Pira. Ad eleggerla i colleghi consiglieri comunali durante la seduta d’insediamento al teatro della Sala Banti. Il sindaco Simone Calamai e la presidente del Consiglio comunale degli adulti, Federica Palanghi, infatti, hanno voluto che la formalità dell’insediamento fosse una cerimonia con tutte le ufficialità per dare particolare valore al momento. Sul palcoscenico, proprio come accade per il Consiglio comunale ’dei grandi’, c’erano il gonfalone comunale, le bandiere dell’Italia, dell’Europa e della Regione Toscana e gli scranni sui quali si sono accomodati i neo eletti, risultati vincitori dalle elezioni che si sono svolte ad inizio maggio alla scuola media e alla primaria del Sacro Cuore (coinvolti gli studenti di quarta e quinta). Ad aprire il primo consiglio sono intervenuti il coro dei bambini della scuola primaria Ancelle del Sacro Cuore e i ragazzi delle ’Verdi note’ della Filarmonica Giuseppe Verdi di Montemurlo che hanno suonato e cantato l’inno di Mameli. Benedetta Gori è stata eletta nella lista ’Sognando Montemurlo’ e già dalle prime dichiarazioni si è impegnata a dar voce e a portare avanti, non solo le istanze del proprio programma elettorale, ma anche quelle dei compagni. Un’elezione che ha visto un primo ex equo con Vittoria Magni della scuola primaria paritaria del Sacro Cuore, eletta nella lista ’La Montemurlo dei ragazzi’ con un programma elettorale orientato alla solidarietà verso i bambini in difficoltà. Il ballottaggio ha decretato poi la vittoria di Benedetta Gori. Vice sindaca è stata eletta un’altra studentessa delle medie, Margherita Palamaro. "È stata una giornata molto bella ed emozionante- dice il sindaco Simone Calamai - Vogliamo che i nostri ragazzi siano davvero partecipi in modo attivo della vita pubblica. Sono convinto che attraverso le idee e le sollecitazioni del Consiglio comunale dei ragazzi potremo portare avanti tanti progetti che contribuiranno a migliorare Montemurlo". La seduta del Consiglio comunale dei ragazzi è stata aperta da un video, realizzato dal Comune di Montemurlo con la Fondazione del Cdse e il contributo della Regione.