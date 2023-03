Belle sorprese i film italiani Ecco la guida

All’Eden continua la programmazione di "L’ultima notte di amore", bel film italiano, una sorpresa diretta da Andrea Di Stefano al suo terzo film da regista dopo "Escobar" e "The informer". Abbandonata la carriera da attore (diretto anche da Bellocchio, Dario Argento, Ozpetek), Di Stefano ha scelto da tempo la regia e stavolta mette a punto un ottimo thriller. Al centro della vicenda narrata con un ritmo al cardiopalma, Franco Amore, poliziotto all’ultima notte di lavoro prima della pensione. Sembra una notte tranquilla, invece saranno ore di delirio, inferno e violenza, quasi tutte consumate in un tratto di autostrada alla periferia di Milano. Seppur con qualche forzatura nella sceneggiatura, il film cattura subito l’attenzione, anche grazie alle prime affascinanti sequenze che mostrano una Milano notturna che presto rivelerà un lato violento. Protagonista Pierfrancesco Favino che regala un’altra ottima interpretazione. Ma la sorpresa è la giovane Linda Caridi nel ruolo della moglie: straordinaria, ne sentiremo parlare a lungo (oggi ore 1618.1521). Sempre all’Eden il nuovo film dei fratelli D’Innocenzo, quelli di "Favolacce", cob Claudio Santamaria, Sergio Rubini, Angela Finocchiaro, Giovanna Mezzogiorno. "Educazione fisica" (alle 16, 18.15 21), commedia sulle difficili dinamiche tra studenti, genitori e docenti. Infine "What’s love" con Emma Thompson (1618.1521).

Al Terminale torna "The whale" fresco Oscar per la migliore interpretazione maschile a Brendan Fresar tornato alla ribalta dopo anni di oblio (oggi alle 18.30) e la commedia francese "Un uomo felice" (ore 16.3021.15) con Fabrice Luchini e Catherine Friot bravi come sempre. Per la rassegna cinefilante domenica 19 "Al cinema con papà", per la rassegna dedicata a Wong Kar Wai martedì 21 ore 21 "As tears go by". Il Pecci propone: "Amate sponde" (ore 16.30), "Preparativi per stare insieme per un periodo indefinito di tempo" (18.30), "Disco boy" (21.15), "La maman et la putain" (dom.19 ore 19.30 e merc.22 ore 17). Sullo schermo del Garibaldi il film vincitore dell’oscar "Everything everywere all at once" (oggi alle 21), "Frankenstein Junior" (alle 17), "La biblioteca del mondo" (alle 19). Da lunedì "Luciano Ligabue -30 anni in un giorno".

Federico Berti