Belgiorno minacciato con un coltello: “Due giovani volevano il cellulare”

Prato, 7 aprile 2024 – Minacciato con un coltello a serramanico nel pieno pomeriggio a Galciana. E’ quanto denunciato dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Claudio Belgiorno, durante un sopralluogo in una palazzina in via Matteo degli Organi, ritenuta luogo di spaccio. "Vorrei tranquillizzare e ringraziare tutti coloro che mi stanno scrivendo per quanto accaduto a Galciana – scrive Belgiorno in una nota – . Chiamato per un sopralluogo dai residenti mi sono recato in una palazzina in via Matteo degli Organi, diventato da anni luogo di spaccio. Durante il sopralluogo alle 18 circa, erano presenti con me 7 persone, arrivano da lungo l’argine del Vella dal lato ciclabile, due ragazzi sembrerebbe di origine magrebina incappucciati. I due giovani si avvicinano prima urlando e minacciando e poi tutto ad un tratto, tirano fuori un coltello a serramanico, in quanto pensavano di essere stati ripresi dal mio cellulare".

I giovani secondo il racconto di Belgiorno chiedono di visionare il cellulare: "Con il coltello puntato mi chiedono di visionare il mio cellulare, quando poi me lo levano di mano per vedere se avevo fatto delle riprese, i due ragazzi erano sempre più nervosi e i residenti con me increduli e terrorizzati di quello che stava accadendo – aggiunge –. Sono riuscito con freddezza e calma a farli ragionare e per fortuna dopo sono scappati imprecando e urlando verso tutti noi". Sul posto è intervenuta la polizia, ma dei giovani nessuna traccia.

“Non è possibile che di pomeriggio in un quartiere come Galciana ci siano spacciatori armati in giro per il paese e che esistono zone della città considerate di proprietà di spacciatori pronti ad accoltellarti per difendere i loro interessi - conclude il consigliere di Fratelli d’Italia -. Quanto accaduto non fermerà il mio lavoro e impegno in consiglio e la mia forza e volontà. Tornerò dai residenti di Galciana e di via Matteo degli Organi per aiutarli a sconfiggere questo problema". Nei prossimi il consigliere andrà in questura a sporgere denuncia.