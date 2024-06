Battaglieri e Castellani. Oggi ultimi appuntamenti. Domani Cenni e Bugetti

Ultimi due giorni di campagna elettorale e ultimi appuntamenti per i candidati a sindaco. Dopo la chiusura al Prato city per Mario Daneri martedì sera e la serata in piazza del Comune, ieri, della candidata del centrosinistra Ilaria Bugetti, oggi Alternativa ai beni comuni sarà in piazza Landini, di fronte al polo Campolmi, per chiudere il viaggio degli ultimi due mesi insieme alla candidata sindaca Paola Battaglieri e al portavoce nazionale di Rifondazione comunista Paolo Ferrero: dalle 18 si parlerà di pace in Palestina e in Europa con Francesca Annetti (Cospe) e il candidato alle europee Ali Rashid.

Sarà invece nel segno dei valori dell’antifascismo la chiusura della campagna elettorale del Partito comunista intorno al monumento dei 29 martiri di Figline, sempre oggi a partire dalle 19: sarà un’occasione per tornare a denunciare le morti sul lavoro insieme al candidato sindaco Mirko Castellani e, fra gli altri, al compagno di Luana D’Orazio Alberto Orlandi. Nessuna festa di chiusura per "Targettopoli" che nelle ultime ore di campagna elettorale sarà insieme ai cittadini in viale Montegrappa e Casale.

Domani la candidata del centrosinistra Ilaria Bugetti farà il bis in piazza dell’Università, alle 19, mentre la chiusura del centrodestra, sempre domani, è in programma in piazza San Francesco. A partire dalle 20, in particolare, ci saranno aperitivo e musica con vari interventi dal palco e le conclusioni affidate al candidato sindaco Gianni Cenni.

M.L.