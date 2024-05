Battaglia su degrado e frazioni. Gianni Cenni: "Incuria ovunque. Città ostaggio del malgoverno"

"La candidata sindaco del Pd annuncia di voler ascoltare e prestare attenzione alle frazioni, ma come può convincere con un biglietto da visita così compromesso dall’evidente stato di trascuratezza in cui si trova la città?". Il candidato sindaco del centrodestra Gianni Cenni sottolinea di nuovo il degrado delle periferie, parla di "una città ostaggio del malgoverno del Pd" e di "un disastro amministrativo condotto da una giunta con anche un assessore alla Città curata che più che curata è stata trascurata". Gianni Cenni prosegue il suo viaggio nelle frazioni, una tappa al giorno. "Incuria e trascuratezza hanno generato situazioni a perdita d’occhio – afferma – ormai mancano le parole per descrivere il peggioramento in cui è caduta Prato negli ultimi dieci anni. Ogni angolo della città mostra chiaramente la negligenza. I cittadini meritano rispetto e soluzioni, non scene da commedia. A un mese dalle elezioni, assistiamo a un’ammissione di fallimento dell’azione di governo Pd. E ora, spunta l’idea dell’assessorato alle frazioni: quale sarà la differenza rispetto all’attuale assessorato alla presunta Città curata?".

Gli incontri nelle frazioni proseguiranno anche nelle prossime settimane. "I problemi sono gli stessi in ogni quartiere – conclude il candidato sindaco –: buche, incuria, parchi lasciati al loro destino, rifiuti, arredi urbani rotti. E gli assessori che fanno? Ah già, scusate, sono troppo impegnati a tentare di conservare il loro posto nella prossima tornata elettorale, proponendo un’amministrazione nel segno della assoluta continuità. E nel frattempo? Una corsa tardiva e inutile ai rattoppi last-minute che, in vista delle elezioni, hanno solamente il sapore della beffa: la solita toppa peggiore del buco".

b.l.