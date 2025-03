"Basta discussioni ideologiche. La Nara rischia di chiudere"

Prosegue la polemica sulle frasi pronunciate durante la commissione consiliare sull’attività del Centro La Nara. In particolare sulle frasi dette dai consiglieri di minoranza Claudiu Stanasel (Lega) e Fabio Piccioli (Lista Gianni Cenni) che chiedevano spiegazioni in merito all’uso del termine "patriarcato" accostato a un progetto nelle scuole e su quante denunce presentate alla Nara si sono poi trasformate in procedimenti giudiziari nei confronti dei maltrattanti. Dopo la replica di Stanasel al Pd ("il video diffuso enfatizza e distorce propagandisticamente alcune nostre affermazioni fatte nella commissione del 2 marzo") arriva la risposta di Martina Cacciato, consigliera comunale e responsabile diritti Pd Prato: "Il punto centrale è quello indicato da Francesca Ranaldi, ovvero l’importanza che su questi temi si operi in modo trasversale, senza depotenziare quello che La Nara fa egregiamente da anni. Fare trincea contro i maltrattamenti è essenziale. Su questo vorremmo che la destra usasse parole chiare e adeguate, senza fare ricorso a quell’armamentario ideologico che in queste settimane sembra particolarmente in voga tra le loro fila". La consigliera Pd Matilde Rosati aggiunge: "Il Centro La Nara è un servizio essenziale per Prato. La destra, anziché gridare al complotto mediatico, dovrebbe fare una cosa semplice: lavorare con tutte e tutti noi per salvare il Centro. Si attivino presso la ministra Roccella per modificare l’intesa Stato Regioni, come noi stiamo facendo con la Regione Toscana".