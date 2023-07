Basket e street art Il nuovo playground

POGGIO A CAIANO

Il playground di basket di piazza Taranto "firmato" da due street artist. Tellas e 2Bleene hanno dipinto la superficie in resina ispirandosi alle opere del Museo della Natura Morta. Questo progetto di sport e arte, frutto del lavoro dell’amministrazione Puggelli, nasce lo scorso anno ed era stato pensato dai giovani proprio durante il lockdown, cofinanziato dalla Regione. "PlayArt", così si chiama il progetto, ha la finalità della riqualificazione urbana e strategica di una specifica area dando seguito al processo partecipativo de "La città colorata". L’opera inaugurata si chiama Still Life.

"Questa inaugurazione – ha detto il sindaco Riccardo Palandri – è il frutto di un progetto già avviato ed era nostro dovere portarlo avanti. Lo sport è importante ed è giusto che i giovani abbiano luoghi preposti dove poterlo praticare, stare insieme e divertirsi". Presente anche il consigliere di opposizione Francesco Puggelli che ha visto nascere e svilupparsi il campo di basket: "Un punto importante di aggregazione, uno spazio dove si fondono arte e sport e un luogo dove si fa conoscere anche l’arte". Il vice-presidente del consiglio regionale Marco Casucci ha sottolineato come "questa opera d’arte è una delle migliori applicazioni della legge 3 del 2022. In questo modo si avvicina l’arte alle persone. Inoltre, un plauso agli artisti che hanno puntato sullo scopo identitario del posto, dato che i disegni sono ispirati a quanto conservato nel museo della Natura morta di Poggio". Soddisfatto anche Massimo Taiti, delegato provinciale del Coni: "Ben vengano luoghi come questo. Non ci sono più spazi di aggregazione per i giovani e invece un ambiente così diventa un importante punto di riferimento".