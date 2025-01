Barbara Enrichi si racconta con Berti

Sabato alle 17 alla biblioteca Civica di Calenzano (via della Conoscenza 11), sarà ospite Barbara Enrichi (foto), attrice amatissima, presenza costante del cinema toscano di questi ultimi anni. Per l’occasione la Enrichi sarà intervistata dal nostro collaboratore e critico cinematografico Federio Berrti. L’incontro rientra nel progetto portato avanti da anni dalla biblioteca e dall’assessorato alla cultura del Comune. Dal 2021 tanti sono stati i protagonisti che si sono raccontati davanti al pubblico durante le estati nell’arena giardino di Calenzano alto: Serra Yilmaz, Alessandro Benvenuti, Giovanni Nuti, Alessandro Pieraccioni, Claudio Bigagli, Lucia Poli, Sandra Milo, Paolo Hendel, Gianmarco Tognazzi, Luca Calvani, Walter Santillo, Barbara De Rossi, Paolo Rossi. E adesso toccherà a Barbara Enrichi raccontarsi e ricordare la sua lunga carriera. Dagli esordi con la compagnia teatrale di Ugo Chiti al grande successo con i film di Pieraccioni fino alla vittoria del David di Donatello per il ruolo di Selvaggi e alle recenti esperienze da regista. E presto di nuovo sul grande schermo nel film in uscita a febbraio, dal titolo Fatti vedere, a fianco di Matilde Gioli e Asia Argento. Per partecipare all’intervista con Barbara Enrichi, è preferibile prenotare allo 055/8833421 oppure inviare una mail a bibliotecachiocciolacomune.calenzano.fi.it