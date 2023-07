Bar Corrieri, una bella storia lunga 61 anni

La notizia l’avevamo data i mesi scorsi. E ora ci siamo. Dopo 61 anni di ininterrotta gestione (forse un record in Prato), la famiglia Benesperi lascia lo storico Bar Corrieri di via Zarini. E lunedì è fissato un saluto e un brindisi con amici e clienti. "Abbiamo deciso di mettere in vendita l’attività per raggiunti limiti di età. I nostri figli hanno scelto tutt’altra occupazione e così, visto che siamo già in pensione, ci siamo detti che questa sarebbe stata la scelta giusta", così aveva raccontato a La Nazione Daniele Benesperi parla da dietro al bancone del bar Corrieri, aperto 60 anni fa in via Zarini. Di proprietà della famiglia Corrieri l’attività è stata gestita dal 1962 dai genitori di Benesperi, Valtiero e Vannina. Poi nel 1987 l’ingresso di Daniele con i soci Rosaria Baroncelli e Valter Lorenzoni, storico dipendente che era entrato in società nel 1971. Per tutti oggi sono Daniele, Rosaria e Valter. Con la loro gentilezza e sorrisi.