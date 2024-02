Bandiera della pace record: "Diteci chi sono quei bimbi"

Chi sono le due bambine e il bambino seduti sulla bandiera della pace nel 2003 in Calvana? Il gruppo "Passeggiate fra storia e natura" li sta cercando per il libro fotografico che Egisto Nino Ceccatelli sta curando in occasione dell’anniversario. Ci sarà anche una festa. "Se qualcuno li riconosce – dice Mauro Franceschini, uno dei fondatori del gruppo e anche lui in Calvana ventuno anni fa – ci faccia sapere. Quella fu una giornata significativa che merita di essere celebrata".

La bandiera della pace da Guinness dei primati nacque a Prato nell’aprile 2003: lunga 1000 metri, larga 13 e del peso di 13 quintali, tanto che oltre 1000 persone la portarono da Cantagrilli a Poggio Cocolla il giorno della Liberazione. "L’emozione era grande – ricorda ancora Franceschini – e tutto andò in modo perfetto. Ne parlarono anche al Tg1 della Rai. Tante persone si impegnarono alla riuscita dell’evento e in modo particolare Carlo Berni che per la sua grande esperienza e conoscenza della Calvana ci offrì consigli preziosi. Fu un’occasione di riscatto per i monti della Calvana, la gente imparò allora a conoscere praterie, grotte, cavalli selvatici e pecore". Fino a quel momento, infatti, la Calvana veniva associata a un luogo impervio, poco battuto dai camminatori, terra di pastori e zona di rifugio del banditismo. I fotografi di quella giornata furono anche Carlo Berni, Gianni Marongiu, Gianluca Aiazzi e Marcello Ballerini. Le stoffe, cucite e tinte per l’occasione con i colori della pace, furono fornite dall’azienda tessile pratese O.B. Stock. I bambini che il gruppo cerca sarebbero graditi ospiti della festa in programma perché la loro foto, in un certo senso, ha fatto la storia della bandiera della pace. M. Serena Quercioli