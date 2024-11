Bambino di 10 anni investito mentre attraversa sulle strisce

E’ stato investito da un’auto sulle strisce pedonali mentre stava attraversando il ponte lungo via Mazzini a Vaiano. Il brutto incidente è avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15,45: a farne le spese un ragazzino di appena 10 anni che è stato soccorso immediatamente da un’ambulanza della Misericordia di Vaiano. Il ragazzino non ha mai perso conoscenza ma vista la sua giovane età, il medico ha preferito allertare l’elisoccorso Pegaso e disporre il trasferimento al Meyer.

L’elicottero della Regione è atterrato poco dopo al campo sportivo del paese dove nel frattempo il bambino è stato portato con l’ambulanza. Il sospetto è che nell’impatto abbia riportato una commozione cerebrale e una presunta frattura a una spalla. Le sue condizioni non sono comunque state ritenute gravi tanto che il trasferimento all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze è stato eseguito in codice giallo.

Nel frattempo, in via Mazzini è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per eseguire i rilievi dell’incidente. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Vaiano.