"Bambini saharawi ospiti a Poggio a Caiano: solidarietà e accoglienza in estate"

In estate i bambini saharawi saranno ospiti a Poggio a Caiano. Nei giorni scorsi il sindaco Riccardo Palandri e l’assessore all’istruzione e alle politiche giovanili Patrizia Cataldi hanno incontrato Nadia Conti (tutti e tre nella foto), presidente dell’associazione Città visibili Aps che ha consegnato una lettera del sindaco di Aguinit. E’ un ringraziamento ai saluti inviati dal Comune di Poggio attraverso la delegazione di Città visibili che a febbraio si è recata alla Daira di Aguinit per portare medicinali e sostegno al popolo Saharawi. "Poggio da anni è gemellato con la Daira di Aguinit del popolo Saharawi – spiega l’assessore Cataldi – una popolazione pacifica del Sahara occidentale, costretta a vivere in campi profughi ai confini del Marocco". Città visibili organizza ogni anno l’accoglienza in molti Comuni toscani ed emiliani di bambini saharawi dai 7 ai 10 anni e c’è la possibilità di ospitarli nelle famiglie poggesi per una settimana in agosto. "A breve – conclude l’assessore – verrà organizzato un incontro aperto a tutti i cittadini per sondare una disponibilità all’accoglienza".