"Bacchino Sport", torna il premio dello sport pratese

Prato, 12 febbraio 2025 - Ritorna il premio “Bacchino Sport”, fortemente voluto dall’amministrazione comunale per premiare lo sport pratese del 2024. La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 24 febbraio alle 18 nel salone Consiliare di Palazzo Comunale. Il premio è stato suddiviso in quattro categorie: atleta dell’anno, settore giovanile o sport giovanile, società sportiva o squadra dell’anno e un riconoscimento alla carriera. E’ stata nominata una Commissione Giudicatrice composta dai componenti del Tavolo dello sport, dai giornalisti sportivi pratesi delle varie testate e televisioni, dal Coni di Prato, dal C.I.P di Prato e da Sport e Salute Spa.

“Lo sport aiuta i nostri ragazzi a crescere e rappresenta anche un’occasione di socialità per gli adulti – ha affermato la sindaca Ilaria Bugetti - Ha un valore quindi, che va ben oltre l’obiettivo di mantenersi in forma e in salute. Per questo come Amministrazione comunale dobbiamo sostenere le tante attività e realtà sportive presenti sul nostro territorio. Lungo questo solco si inserisce il Bacchino Sport, un premio e il riconoscimento dell’impegno profuso da atleti, dirigenti e società per raggiungere obiettivi ambiziosi, per se stessi certo, ma anche a favore della città. Oltre alle quattro categorie è stato deciso di dare due riconoscimenti alla memoria ad Alessandro Castagnoli, ex insegnante e figura di spicco cittadina del nuoto e del basket e ad Andrea Toccafondi, storico presidente dell'Ac Prato scomparso da poche settimane".

Per il settore giovanile ha avuto il gradimento della commissione il Moto Club Prato per l’attività giovanile che l’associazione centenaria è riuscita a far evolvere attraverso una scuola certificata di livello Elite Fmi “Fuoristrada Motoclub Prato” e con risultati di primo piano sia a livello regionale che nazionale nella categoria Mini Enduro. Un’attività che unisce la passione per le moto, una formazione al mezzo effettuata con una metodologia didattica che mette come primo obiettivo un tema molto importante tra i giovani come la sicurezza. Tra le società sportive la scelta è caduta sulla Zenith Prato, per la promozione ottenuta in serie D. Una squadra che è cresciuta in tutti questi anni partendo dal campionato Uisp di Prato che poi ha scalato tutti i campionati regionali della Figc fino a conquistare l’Eccellenza dove per sette anni è stata protagonista fino al salto nella quarta serie del calcio nazionale che ha permesso alla società di via del Purgatorio di partecipare al campionato di serie D 2024-2025; per la prima volta nella sua storia accanto a formazioni blasonate.

L’atleta dell’anno è Lucrezia Domina, la giovane nuotatrice pratese che ha ottenuto i primi posti ai campionati nazionali Juniores di nuoto, imponendosi nei 200, 400 e 800 metri stile libero e nella staffetta 4 per 200 stile libero oltre alle recenti medaglie d'argento ottenute al "Challenge international" di Ginevra dove ha realizzato la miglior prestazione cronometrica Under 17 di sempre nella storia della manifestazione strappando il precedente primato detenuto da Federica Pellegrini. Il premio alla carriera è andato infine a Edoardo "Ugo" Gori, rugbista, 69 presenze con Italrugby di cui 35 da capitano e due Coppe del Mondo, atleta internazionale con Benetton Treviso e Colomiers che si è ritirato a maggio 2024.