Bacchino dello Sport. Ecco chi vince il premio

La giovanissima Lucrezia Domina, nuotatrice capace poche settimane fa di cancellare un record nei 200 stile appartenente a Federica Pellegrini, sarà premiata come "atleta dell’anno" (alla luce delle quattro medaglie d’oro ai campionati italiani "juniores" dello scorso anno). Edoardo "Ugo" Gori, ritiratosi lo scorso anno dopo aver chiuso un percorso da primo della classe che lo ha portato ad indossare 69 volte la casacca dell’Italrugby, è invece stato scelto per il premio alla carriera. Ed accanto alle "solite" quattro categorie, quest’anno saranno assegnati anche due riconoscimenti alla memoria.

E’ l’edizione 2025 del "Premio Bacchino Sport", con le premiazioni che avverranno il 24 febbraio (ore 18) in Comune. "Lo sport aiuta i nostri ragazzi a crescere e rappresenta anche un’occasione di socialità per gli adulti – ha detto il sindaco Ilaria Bugetti - e come amministrazione dobbiamo sostenere le tante attività e realtà sportive del territorio". Ed il Bacchino Sport, come di consueto, premia l’impegno profuso da atleti, dirigenti e società per raggiungere obiettivi ambiziosi.

I premiati sono stati individuati dalla giura composta dai componenti del Tavolo dello sport, dai giornalisti sportivi pratesi, dal Coni di Prato, dal C.I.P di Prato e da Sport e Salute Spa. Il premio è stato suddiviso in quattro categorie: "atleta dell’anno", "settore giovanile sport giovanile", "società sportiva o squadra dell’anno" e "riconoscimento alla carriera".

La scelta per la società dell’anno è andata alla Zenith che la scorsa estate ha debuttato in Serie D e che sta lottando per una "storica" salvezza. Il Moto Club Prato si è aggiudicato il riconoscimento per il settore giovanile, attraverso una scuola certificata di livello Elite Fmi "Fuoristrada Motoclub Prato" e risultati di primo piano sia a livello regionale che nazionale nella categoria "mini enduro".

La novità è il "premio alla memoria": il primo è andato ad Alessandro Castagnoli, "storico" tecnico della Futura e il secondo ad Andrea Toccafondi, per decenni presidente del Prato, scomparso di recente.

Giovanni Fiorentino