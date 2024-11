Babbo Natale anticipa: in dono alla Misericordia i corsi per soccorritori

Quando Babbo Natale si fa vedere già a novembre e porta in dono... la formazione nel primo soccorso e in quello avanzato. Sabato sera alle 20.30, la Misericordia di Seano organizza la serata "Aspettando Babbo Natale...", una cena nei locali ex cinema-teatro di piazza San Pietro, con meno a base di antipasto, lasagne al ragù, rotolo di panna e cioccolato. Il tutto a 20 euro a persona, bevande comprese.

Al termine della cena ci sarà una simulazione delle operazioni di soccorso da parte dei volontari. Il gruppo Protezione Civile della Misericordia di Seano, è stato premiato sabato scorso per l’intervento fatto in occasione dell’alluvione del 2023 e il sindaco Edoardo Prestanti ha annunciato anche l’idea di organizzare un giorno all’anno, la "giornata della Protezione civile" sia come momento di formazione, aperto a tutte le associazioni, sia per illustrare alla popolazione come muoversi in caso di emergenza. Per prenotazioni per la cena: 345.2810801.