Aziende, la Tari aumenta del 2,5%. E arrivano gli sconti per i virtuosi

Dopo l’ottima notizia per le famiglie che non subiranno aumenti della Tari grazie al recupero dell’evasione, il Comune di Montemurlo approva le aliquote per aziende e agevolazioni. A fronte di un costo del servizio di igiene urbana, che aumenta a livello generale del 5 per cento, passando per Montemurlo dai 5,5 milioni di euro del 2024 ai 5,8 milioni di euro di quest’anno, la Tari per le famiglie montemurlesi non aumenta ma resta invariata. Per le utenze non domestiche l’aumento, invece, è pari al 2,5 per cento. Un risultato che è il frutto di un importante lavoro, promosso dall’amministrazione comunale per il contrasto e il recupero delle tasse comunali non pagate attraverso il progetto Equità. Un’azione condotta congiuntamente dalla polizia municipale di Montemurlo, insieme a Sori, l’ente che si occupa della riscossione dei tributi comunali, e Alia, il gestore dell’igiene urbana, che ha permesso di recuperare, nel solo 2024, 19mila metri quadrati di superfici da assoggettare a tariffa. "Come per il 2024, la determinazione delle tariffe Tari dimostra l’ottimo lavoro svolto dall’amministrazione comunale che ha posto grande impegno nel recupero dell’evasione delle tasse comunali non pagate, come la Tari - spiega l’assessore all’ambiente, Alberto Vignoli -. Grazie al progetto Equità, a fronte dell’aumento del costo del servizio di igiene urbana, riusciamo a contenere il costo della Tari per i cittadini e le imprese. Il progetto Equità continuerà anche per le prossime annualità, muovendosi proprio con questo spirito: recuperare l’evasione significa ristabilire un corretto principio di equità e giustizia sociale, evitando di far ricadere sui cittadini onesti i maggiori costi di chi insegue il profitto, calpestando le regole".

Contestualmente alle aliquote del tributo, il Consiglio comunale ha approvato l’impianto delle agevolazioni fiscali sia per le utenze domestiche che per quelle non- domestiche. Anche per il 2025 sono confermate le agevolazioni già previste nel 2024, come ad esempio la riduzione del 10 per cento della parte variabile della tariffa per chi utilizza il composter, oppure la riduzione, fino ad un massimo del 30 per cento, per chi conferisce autonomamente i rifiuti ingombranti al Centro di raccolta Alia di via Puccini. Confermata anche l’esenzione della parte variabile della Tari per chi decide di aprire un’attività commerciale nella frazione di Oste. Infine, rimangono invariate le riduzioni a carattere economiche per particolari fasce di reddito, determinate in base all’Isee.