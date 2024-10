Avvocatura in lutto. E’ morto Pileggi

E’ stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo: è morto a 60 anni l’avvocato penalista Gianpiero Pileggi, trovato senza vita nella tarda serata di venerdì nella sua abitazione, dove viveva da solo. Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato un amico che non ha avuto risposte alle sue telefonare e neppure al citofono di casa. Una volta avuto la possibilità di accedere all’appartamento, il professionista è stato trovato riverso a terra: il magistrato di turno ha disposto un esame esterno sulla salma per capire quando Pileggi è deceduto.

Nato a Nicastro, in provincia di Catanzaro, era figlio di un magistrato e aveva scelto Prato come città in cui iniziare la sua carriera e continuare a svolgere la professione. Grande sconforto per la morte di Pileggi non appena la notizia della sua morte si è diffusa tra amici e colleghi. Commosso e a cuore aperto il pensiero della Camera penale di Prato con il presidente Federico Febbo: "Caro Gianpiero, è difficile affrontare l’enorme sconforto per la tua perdita. Inimmaginabile immedesimarci nel dolore dei tuoi familiari, a cui siamo tutti vicini – si legge in una nota – . Ci mancherà la tua gioia di vivere, la leggerezza e la simpatia che ci hai sempre trasmesso. Riuscivi a fondere, con grande slancio, la professione e l’amore per la tua terra, per i tuoi amici, per i tuoi cari, per il tuo adorato mare. Ciao Gianpiero".