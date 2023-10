"Autunno da sfogliare". Il teatro e le letture dedicati ai bambini

Il teatro per bambini, le letture, i laboratori di fumetti e altro ancora. E’ ricco il calendario della rassegna "Un autunno da sfogliare" a Poggio a Caiao. Si parte sabato alle 16.30 alla biblioteca Inverni con "Gesto & Suono", a cura di Francesca Campigli per aiutare i bambini (da 3 a 7 anni) a scoprire se stessi, giocando con il teatro.

Appuntamenti successivi il 21 ottobre con "Spazio & Tempo" e il 9 dicembre con "Invenzione & Creazione". Fiabe e racconti saranno proposti da Gionni Voltan ai bambini da 3 a 6 anni il 28 ottobre e 4 novembre. Poi c’è il laboratorio di fumetto (11, 18 e 25 novembre e 2 dicembre) per ragazzi da 8 a 13 anni: un corso base gratuito per imparare a scrivere una storia a fumetti, con Manuel Baglieri, illustratore e arte-terapista. "Aspettando il Natale" chiude il calendario il 16 dicembre con le avventure di Gianni Rodari in uno spettacolo per tutta la famiglia con bambini dai 3 ai 6 anni, tratto da "Il pianeta degli alberi di Natale", con Gionni Voltan. La biblioteca sarà aperta ogni sabato dal 14 ottobre al 16 dicembre, dalle 15.30 alle 18.30.