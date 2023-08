Autovelox via Montalese "Diciamo no al multificio"

L’autovelox di via Montalese fa discutere. Se il problema della sicurezza non è contestato dai cittadini quello che suscita reazioni forti e talvolta aggressive è la "taratura" di questi strumenti: eccedendo di pochissimi chilometri si prende la multa. Un esempio di autovelox dove costa caro sgarrare di pochi chilometri è quello bidirezionale fra Seano e Quarrata che nel 2022 ha "scattato" ben 6.000 fotografie. Come è noto, a breve saranno attivati due nuovi autovelox su via Montalese, uno nell’abitato di Pontenuovo e l’altro in quello di Santomato, vicino al confine con Prato. I box sono quelli colore blu e bianchi, destinati ad ospitare apparecchi di tipo bidirezionale e saranno in funzione 24 ore su 24. Tanti automobilisti pratesi percorrono ogni giorno la Montalese e sul sito de ’La Nazione’ la notizia ha suscitato moltissimi commenti e reazioni. Ricordiamo che i limiti di velocità previsti saranno 40 orari a Pontenuovo e 50 a Santomato. Gli autovelox arancioni sulla Montalese, invece, sono entrati in funzione il 28 settembre 2021 a seguito di un decreto emesso dalla prefettura di Pistoia che ne disponeva l’installazione motivando la decisione con l’alto grado di incidentalità (15 morti) registrato sulla strada.

Che cosa dice la gente? "Non è più una questione di sicurezza ma di cassa – scrive un lettore – con tutti questi autovelox. Non so se qualcuno gira per paesi europei: sì ci sono, ma nei punti strategici e non a centinaia come da noi e in alcune strade ove non servono".

Un altro cittadino rileva come per 3 km nel tratto SantomatoPontelungo sono già presenti 6 postazioni "tra le quali negli ultimi due anni giornalmente veniva posizionato un apparecchio attivo tipo roulette russa. Ora si vanno ad aggiungere questi due bidirezionali. I limiti che si susseguono di 50 kmh poi 60 kmh quindi 30 kmh per terminare con 40 kmh e il tutto in soli 3 km di strada".

La mattina del primo agosto ad appena una settimana dall’installazione dei nuovi autovelox sulla via Montalese i vetri dei due apparecchi sono stati completamente imbrattati con una bomboletta spray nera. "Nessun dubbio che i cittadini lo abbiano chiesto – scrive un altro lettore – la domanda è un’altra: servono per la sicurezza? No! Faccio quel tratto di strada anche quattro volte al giorno e vedo molte frenate brusche nei pressi degli autovelox e poi ripartire a razzo, in pratica la sicurezza si limita solo ai venti metri del raggio d’azione degli autovelox. A mio avviso la sicurezza stradale si ottiene in altro modo".

M. Serena Quercioli