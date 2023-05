Autolinee Toscane Formati 223 autisti grazie all’Accademia

Compie un anno l’Accademia di Autolinee Toscane, la scuola che forma gratuitamente e assume i nuovi autisti. E sono già 223 i nuovi autisti formati gratuitamente e poi assunti in Toscana grazie a 11 classi attivate, altre due sono in partenza a Firenze e Pisa. Dei neo assunti 76 sono già alla guida dei bus di Firenze e della Toscana, grazie alle 11 classi operative (sette a Firenze, una a Prato, due a Siena e una a Pisa) e altre due in rampa di lancio. "In questo modo – spiega la società – è stato possibile tamponare la carenza di autisti soprattutto nel capoluogo toscano e sono statia immessi nuovi conducenti formati secondo gli standard del gruppo Ratpdev di cui Autolinee Toscane fa parte".

Intanto a Peretola sono iniziate l’8 maggio le lezioni per 21 aspiranti autisti per Firenze: 16 uomini e cinque donne, tra i quali sia giovanissimi che over 29. L’altra classe appena partita (il 3 maggio) è per il personale da destinare nei territori di Livorno, Lucca, Pisa e Massa-Carrara. È formata da 15 studenti (4 donne). All’inizio dell’estate partono poi la classe per 20 autisti per Arezzo e Siena e quella per 25 persone per Firenze, per circa 25 addetti. In autunno partirà un nuovo ciclo di formazione. L’accademia, partita come apprendistato professionalizzante per i giovani under 29 senza le patenti D e Cqc (Carta di qualificazione del Conducente), ha poi aperto agli over 29 e a chi è già in possesso della sola patente D, un percorso più veloce, tanto che i 13 che vi hanno partecipato stanno già per essere abilitati alla guida.

Ma chi sono gli "accademici"? Il mondo di chi vuole fare l’autista di TPL è variegato. Nella quasi totalità dei casi, sono uomini e donne che provengono da altre esperienze lavorative: c’è anche chi ha perso il lavoro a causa della crisi economica post-pandemia. La casistica delle esperienze lavorative è ampia: operai, padroncini e corrieri, ma anche addetti nella grande distribuzione, nel commercio e nella ristorazione, ex badanti e pure un ex bagnino. Hanno conosciuto Accademia da amici e parenti, e attraverso i media. La percentuale delle donne tra i candidati di Accademia è del 20% circa (in generale le autiste a Autolinee Toscane sono circa l’8%). Accademia è solo uno dei canali di reclutamento del personale di Autolinee Toscane. Esiste anche il canale del reclutamento classico, rivolto a autisti del Tpl di professione. Entro l’estate saranno circa 70 i nuovi autisti già formati, reclutati per tutta la Toscana secondo i canali tradizionali.