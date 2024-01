Autobus, la verifica è adesso

La pagella arriverà solo tra un po’ di mesi per gli studenti pratesi. Ma per Autolinee Toscane i tempi sono più corti: dopo un autunno caldissimo sul fronte del trasporto pubblico,l’aspettativa di famiglie, studenti e amministrazioni comunali è che il servizio possa migliorare. Non c’è più tempo. Bisogna che il trasporto pubblico locale torni a funzionare, e in fretta, affinché il voto in pagella varchi (almeno) la soglia della sufficienza. L’altro giorno abbiamo raccontato dell’investimento sul parco mezzi che nella nostra provincia sarà ampiamente rinnovato. Speriamo di poter mettere nel cassetto la "penna rossa" e poter raccontare, nelle prossime settimane, di un trasporto pubblico che (finalmente) funzioni.