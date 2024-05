Assaltano un’auto per rapinarla. Botte al conducente, poi la fuga

Prato, 14 maggio 2024 – Hanno assalito e bloccato un’auto lungo la strada, preso a calci e pugni il conducente e poi lo hanno rapinato. Scene da Far West a Prato, dove un gruppo di uomini, probabilmente più di tre, hanno sottratto portafogli e smartphone al guidatore, ma soprattutto gli hanno portato via via la vettura. A bordo c'era un altro passeggero, fatto scendere.

I carabinieri del Radiomobile, con l'ausilio della Squadra volanti della questura, hanno individuato e fermato tre assalitori, marocchini senza fissa dimora fra i 24 e i 29 anni, pregiudicati. Dopo l'identificazione sono stati denunciati a piede libero. Anche le due vittime della rapina sono marocchini, di 27 e 30 anni.

All'assalto, ricostruiscono le forze dell'ordine, hanno però partecipato più di tre persone. Le ricerche proseguono, anche perché andrà chiarito in quale contesto è maturata la rapina. La refurtiva - auto compresa - è stata restituita al rapinato. Il conducente ha avuto cinque giorni di prognosi al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano di Prato.