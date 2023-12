Fermato in auto con attrezzi da scasso e un coltello, denunciato

Prato, 19 dicembre 2023 – Nella notte di lunedì 18 dicembre, la Polizia di Prato ha fermato per effettuare un controllo, tre uomini di nazionalità cinese a bordo di un’auto. Ad un primo esame, gli agenti si sono accorti che sul sedile posteriore era presente un piede di porco. Data la natura sospetta dell’oggetto, i poliziotti hanno quindi provveduto ad ispezionare il veicolo approfonditamente. Nel vano porta oggetti della portiera anteriore è stato trovato un coltello a lama fissa di tredici centimetri per una lunghezza totale pari a ben 23 centimetri. A quel punto gli agenti hanno dovuto effettuare una denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato di porto d'armi ed oggetti atti ad offendere. L'uomo alla guida del mezzo, annoverava già numerosi precedenti per furto in abitazione, stupefacenti, ricettazione ed ingresso illegale nel territorio dello Stato. Gli altri due occupanti del veicolo sono stati posti a disposizione dell'Ufficio Immigrazione in quanto su entrambi pendeva un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso proprio dal Prefetto di Prato.