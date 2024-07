Autieri, mezzo speciale per le emergenze

Quando c’è un’emergenza gli Autieri sono sempre presenti, con abnegazione e grande capacità tecnico-organizzativa. Adesso, in caso di necessità, la sezione di Prato degli Autieri potrà essere ancora più efficace: nelle settimane scorse, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, è riuscita ad acquistare una Terna. Si tratta di una pala meccanica multifunzione, un mezzo fondamentale per spalare fango e detriti, in grado di eseguire lavori di scavo, riporto, e movimento di materiale. Si tratta di un mezzo molto versatile, di dimensioni ridotte e particolarmente agile, come si è visto anche nei giorni dell’alluvione. Il mezzo, infatti, è stato ampiamente utilizzato sia dall’Esercito che dalle aziende private negli interventi sul territorio della Val Bisenzio dopo il nubifragio.

Tutto l’intervento ha un costo complessivo di oltre 30 mila euro. Circa la metà è stato coperto dalla Fondazione Cassa di Risparmio, il resto sta arrivando da donazioni. "Il ruolo degli Autieri è molto prezioso per le loro competenze e la loro vicinanza alla comunità. Intervengono con competenza in caso di emergenza ma anche in occasione di eventi particolari che richiedono supporto logistico – mette in evidenza la presidente della Fondazione, Diana Toccafondi – per questo la risposta alla richiesta che ci è arrivata per l’acquisto della Terna non poteva che essere positiva".

Gli Autieri, ringraziando la Fondazione, rivolgono anche un appello ai pratesi: "Adesso che disponiamo della Terna dobbiamo provvedere ad attrezzarla in modo adeguato, per questo proseguiremo la raccolta fondi", sottolinea il presidente Tommaso Marini con il referente del progetto Francesco Carfì. Intanto si sta già lavorando per rendere operativo il mezzo già per settembre.

Ricordiamo anche che l’associazione Autieri ha preso parte a tutte le emergenze locali e a quelle nazionali più importanti distinguendosi per il significativo apporto fornito grazie all’impiego degli automezzi ex-arma. Gli automezzi vengono acquistati dall’Esercito e vengono poi restaurati e allestiti direttamente dai soci volontari presso i locali della sede sociale, secondo il motto che recita. Chi volesse sostenere il progetto può scrivere a: [email protected] o telefonare al numero 349 132 4963. L’associazione riunisce gli autieri in congedo (coloro che hanno prestato servizio presso l’Arma dei Trasporti e Materiali dell’Esercito Italiano) e coloro che aderiscono ai valori promossi dall’associazione. La sezione di Prato si occupa prevalentemente di attività di protezione civile (emergenza e prevenzione).