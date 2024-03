Associazione "Vincere il dolore". Libro-bilancio sui primi 20 anni

"Vincere il dolore. I primi venti anni della onlus" (Felici editore) è il libro di Giancarlo Passarella (foto), giornalista, autore e conduttore che sabato alle 17,30 sarà presentato alla libreria Giunti al Punto in corso Mazzoni. Il libro dedicato alla memoria di Duccio Mediati, direttore delle cure palliative e terapia del dolore all’ospedale Careggi di Firenze, valorizza gli scopi della onlus che opera nel campo della ricerca e della formazione in ambito socio-sanitario, soprattutto nel campo della terapia del dolore e delle cure palliative. Con l’autore saranno la giornalista Patrizia Scotto di Santolo; il presidente della Società della salute-area pratese, Simone Faggi; Paolo Scarsella e Francesca Raffaelli, rispettivamente presidente e membro del consiglio direttivo di "Vincere il dolore". Scopo dell’associazione è sensibilizzare istituzioni e cittadini nella gestione del dolore e della sofferenza, per migliorare la qualità della vita promuovendo lo sviluppo delle conoscenze e il trattamento del dolore nella pratica sanitaria.