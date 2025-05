Assalto al bancomat con l’esplosivo, caccia ai banditi

Montemurlo (Prato), 31 maggio 2025 – Assalto a un bancomat: è successo la scorsa notte intorno alle 4 in via Livorno alla filiale della Banca Alta Toscana di Montemurlo, sportello inserito in una struttura in acciaio e in vetro.

A quanto risulta è stata impiegata una carica di esplosivo per abbattere il bancomat. Il commando – quattro persone in azione – non è però riuscito ad aprire la cassaforte ed è fuggito a bordo di un’auto, un’Audi Q5.

Sul caso indagano i carabinieri sotto il coordinamento della Procura pratese guidata da Luca Tescaroli.