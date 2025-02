Assalto all’Eurospin con la ruspa. Volevano portare via la cassaforte. Suona l’allarme: i ladri scappano

Una ruspa usata come ariete per abbattere il portone e con la quale hanno provato a sollevare una cassaforte. Il colpo grosso però è fallito. E’ accaduto al supermercato Eurospin in via Cava nella notte fra domenica e lunedì. Il supermercato la domenica è aperto quindi i ladri avevano calcolato un possibile e consistente incasso custodito in cassaforte. L’ufficio è proprio sulla sinistra, appena dopo l’ingresso. Intorno alle 4 della notte, i ladri alla guida della ruspa, un Bobcat, hanno sfondato il portone d’ingresso che è andato in frantumi, hanno travolto i bancali dell’acqua minerale, girando la ruspa in modo da usare la pala per sdradicare la cassaforte e sollevarla. Nello sradicamento della cassaforte è andato distrutto tutto l’ufficio ma la cassaforte è rimasta per terra. Con lo sfondamento della vetrata è scattato l’allarme e per quanto il colpo fosse pianificato, i movimenti della ruspa sono più lenti, e il tempo non poteva essere sufficiente per portare a termine l’operazione cioè caricarla sul camion.

In pochi minuti è arrivata la vigilanza privata, seguita dai carabinieri e i malviventi hanno scelto l’unica opzione possibile: la fuga, abbandonando anche il bobcat che probabilmente è stato rubato da qualche ditta. Ieri mattina all’Eurospin sembrava scoppiata una bomba: il portone in frantumi, un ufficio completamente distrutto, la parete in cartongesso abbattuta, centinaia di bottiglie di acqua sul pavimento e la cassaforte, intatta, a terra. Il supermercato è rimasto chiuso e gli addetti hanno iniziato a ripulire ”scortati“ dalla vigilanza perché per rialzare la cassaforte serve un muletto speciale. I clienti arrivati alla spicciolata hanno trovato chiuso e hanno subito capito cosa era successo. Qualcuno non è meravigliato: "A noi i ladri sono entrati in casa ed eravamo a cena - dice un anziano cliente - e la preoccupazione c’è ogni giorno. Ormai si vive nella paura. Mi dispiace per l’Eurospin". Il supermercato, infatti, è un punto di riferimento per la zona di San Giusto e anche per quelle limitrofe e i clienti sono affezionati.

M. Serena Quercioli