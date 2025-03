Assaggi di formazione alla Misericordia. I corsi per le scuole

La Misericordia di Montemurlo, con il patrocinio del Comune di Montemurlo, organizza "Un assaggio di formazione", una cena per finanziare l’acquisto di materiali per il Centro di formazione dell’associazione.

La cena è in programma per il prossimo 12 aprile alle 20 nei locali della Misericordia in via Contardi e le prenotazioni sono già aperte. Lo scopo dell’iniziativa è quello della raccolta fondi per l’acquisto di materiale utile sia per i corsi dedicati ai soccorritori, ma anche strumenti per la formazione dei cittadini.

In collaborazione con il Comune di Montemurlo i volontari formatori della Misericordia hanno tenuto corsi disostruzione e primo soccorso pediatrico, rivolti alle famiglie, i cui figli frequentano i nidi e gli spazi gioco del territorio.

Con il progetto "Asso, a scuola di soccorso" delle Confraternite della Misericordie della Toscana, la Misericordia di Montemurlo fino alla fine dell’anno scolastico sarà impegnata nelle lezioni di primo soccorso in tutte le scuole del territorio, dall’infanzia alle medie.