Aspettando la Liberazione Film, incontri e marcia

Iniziano oggi gli appuntamenti di “Aspettando il 6 settembre”, il cartellone di iniziative che accompagnano il 79esimo anniversario della Liberazione della città dall’occupazione nazifascista per mantenere viva la memoria di quel 6 settembre 1944 e degli eventi drammatici che segnarono il cammino democratico del Paese. La manifestazione è organizzata dal Comune di Prato, dalla Provincia, da Anpi e dal Museo della Deportazione e della Resistenza di Figline in collaborazione con Aned, Casa delle Memorie di guerra per la pace, associazione 6 settembre di Figline, Arci e Cgil.

Oltre a film, libri, incontri e alla tradizionale Marcia della pace di Figline, quest’anno il programma si arricchisce di ben tre “eventi nell’evento” con la scalinata di Figline dedicata il 4 settembre a Gino Signori, Giusto tra le Nazioni, il 6 settembre l’incontro pubblico al Museo della Deportazione e Resistenza di Figline con gli studenti delle città gemellate Ebensee in Austria e Wangen in Germania e il 7 l’intitolazione dei giardini sul Bisenzio vicino a Ponte Datini a Rolando Nannicini, perseguitato dal fascismo e confinato politico.

"E’ un evento molto importante per questa città. Il lavoro sul tema della memoria viene però affrontato anche durante l’anno con i ragazzi nelle scuole", ha detto Ilaria Santi, assessore all’Istruzione. "Ringrazio tutti per la collaborazione che c’è sul tema - commenta Simone Mangani, assessore alla Cultura - perché non è scontata e si ripete da molti anni con grande coinvolgimento".

Il porgramma: oggi alle 21 al Castello dell’Imperatore ci sarà la proiezione del film "Marcia su Roma" di Mark Cousins. Domani alle 18 al Giardino Banci Buonamici sarà presentato il libro di Armando Frigo, "Il tenente viola (e altri che dettero un calcio al nazifascismo)" di Andrea Mazzoni, Edizioni Pentalinea. Sabato alle 17 al Circolo Arci di Paperino ci saranno letture scieniche con I colori della libertà.

Tra sabato 2 settembre e domenica 3 quarta edizione della discesa dal sentiero partigiano, Tramonto di un’alba a cura di associazione 6 settembre. Sabato 2 settembre alle 17 salita per i faggi di Javello con partenza da Vallupaia. Il pernottamento sarà coi mezzi propri ai Faggi di Javello. Domenica 3 alle 6 inizio discesa dai faggi per Pacciana. Alle 11.30 conclusione discesa con arrivo a Ponte Vella (via L.Pacini). Info: Preiscrizione obbligatoria e informazioni sulla pagina Tramonto di un’alba. Quota di partecipazione 15 euro, cena compresa. Alle 18 nel Salone del Gonfalone di Palazzo della Provincia (via Ricasoli 25) si terrà la presentazione del libro Georgio l’americano di Harry D. George. Interventi di Manuel Gori, curatore dell’edizione italiana, di Francesco Venuti di Ancr Prato e Lina Ferri, ultima testimone dei fatti narrati nel libro.

Gli appuntamenti andranno avanti fino al 6.