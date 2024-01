Asfalto da rifare. Via del Trebbio dimenticata

Via del Trebbio, dopo anni di interventi per i sottoservizi e l’asfalto consumato, i residenti chiedono un intervento del Comune. Siamo a Cavarzano, frazione di Vernio, e questo tratto, di circa 5/600 metri, termina in una piccola piazza. In origine non esisteva la strada: i residenti donarono una porzione dei propri terreni e la costruirono a proprie spese, prima come strada bianca e poi con asfalto. Per il Comune era strada vicinale. Poi sono state fatte passare le tubature per il Gpl e non fu rifatto bene l’asfalto. In seguito, ci ha lavorato Publiacqua e solita storia dei rattoppi sull’asfalto. "Ho contattato più volte il Comune – racconta Maurizio Moncelli, un residente di Cavarzano - per fare risanare le buche lasciate ma è stato uno scarica barile: da Publiacqua alla ditta del Gpl e le buche sono rimaste. Poi ho scoperto che la strada stranamente è diventata del Comune, perciò sono tornato all’attacco. La risposta è stata: non ci sono soldi. Non è un modo di ragionare perché il Comune di Vernio si è ritrovato una strada fatta e asfaltata senza aver speso un centesimo. Oltretutto le cunette sono inesistenti, mancano griglie per fare defluire le acque piovane, ci sono piante troppo ramificate e i rami ostruiscono l’illuminazione e rompono i cavi, quando cadono le foglie non vengono mai tolte e si ostruiscono le poche griglie". In via del Trebbio non arriva neppure la spazzatrice di Alia.