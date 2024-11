Arte, fumetti, benessere e cucito. Ripartono i corsi di AttivaMente

Arte, fumetti, benessere, cucina e lettura: è il calendario di "AttivaMente", i corsi gratuiti per adulti del Comune di Carmignano in collaborazione con associazioni ed esperti. La novità per questa edizione sono due proposte per under 18: la prima per bambini e bambine dai 7 anni accompagnati da un adulto con cui scoprire le varie tecniche di pittura e l’arte. La seconda è un gruppo di lettura e discussione "Manga & Talk" per giovanissimi dagli 11 anni; il gruppo si ritroverà una volta al mese guidati da un blogger appassionato di Manga. Per gli adulti si parte venerdì 15 alla casa del popolo di Seano (ore 21) con "Il colore: una diversa prospettiva" con Luca Collina del gruppo di pittura "I colori della vita". Volete imparare a fare l’uncinetto? Fra dicembre e gennaio c’è il corso allo Spazio Giovani a Comeana. Maria Graziella Bellizzomi, invece, insegnerà l’arte del cucito alla biblioteca di Seano il sabato. Per iscrizioni e tutto il programma www.comune.carmignano.po.it.