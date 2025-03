Arte e natura in mostra alla Festa di primavera

La "festa di primavera" porterà tante idee regalo e non solo, per festeggiare la Pasqua.

Il 5 e 6 aprile a Carmignano c’è la "Festa di primavera. Arte e natura in mostra", due giorni ricchi di quadri, articoli da regalo, degustazioni di vino e merende. La festa è organizzata dalla Pro Loco. Entrambi i giorni nelle ex Cantine Niccolini (dalle 10 alle 19) sarà allestita la versione primaverile di "Io Creo. Mostra mercato dell’arte e dell’ingegno al femminile" con tante creazioni di donne di Carmignano e dintorni. Tutto il complesso delle cantine ospita i banchi delle creative con articoli di bigiotteria, ricami, creazioni fatte con fiori secchi o altro materiale, centri tavola e idee regalo specifiche in tema pasquale per grandi e piccini, poi borse, cappelli, capi di abbigliamento per l’estate, tutti prodotti a mano.

Domenica 6 alle ore 10 ci sarà il taglio del nastro di "Io Creo", un nastro diverso per ogni edizione e realizzato a turno da una delle donne artigiane. Nelle piazze Matteotti e Vittorio Emanuele II sarà allestita la mostra "Arte in fiore" con i lavori delle artiste locali. Domenica 6 dalle 15 degustazione del vin ruspo.

Il centro di Carmignano domenica 6 aprile non ospiterà il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo che ogni prima domenica si svolge in centro: in tale occasione, per lasciare spazio alla festa, verrà spostato alla pista Rossa a Seano, sempre dalle 9 alle 19, anche per facilitare il parcheggio.

Domenica 30 marzo, invece, ci sarà il mercato straordinario dell’antiquariato, collezionismo e modernariato alla pista Rossa di Seano, con lo stesso orario.

M.S.Q.